Российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов в пятницу, 10 декабря. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже опустился до 3760,23 пункта (минус 1,39 процента), индекс РТС — до 1612,25 пункта (минус 1,24 процента).

Из 15 «голубых фишек» Мосбиржи лишь четыре компании вышли в плюс — TCS Group (плюс 0,5 процента, 6354 рубля за акцию), НЛМК (плюс 0,42 процента, 212,06 рубля), «Полиметалл» (плюс 0,28 процента, 1286,5 рубля) и МТС (плюс 0,26 процента, 289,2 рубля). Больше всего ушли в минус «Яндекс» (минус 2,42 процента, 4736 рублей за акцию), «Татнефть» (минус 2,11 процента, 483,5 рубля) и «Магнит» (минус 1,91 процента, 5795 рублей).

Нефть марки Brent выросла до 75,15 доллара за баррель (плюс 0,98 процента), марки WTI — до 71,81 доллара (плюс 1,23 процента). Январские газовые фьючерсы резко подорожали, поднявшись до 1245 долларов за тысячу кубометров.

Курс доллара составил 73,46 рубля (минус 0,27 рубля), курс евро опустился на 0,25 рубля до 83 рублей. Биткоин торговался по 48 011,2 доллара за монету (минус 0,96 процента).

Министерство труда США в пятницу, 10 декабря, опубликовало данные о годовой инфляции. За первые 11 месяцев рост цен составил 6,8 процента, что стало максимальным значением за 39 лет — с 1982 года.