Кривые от отека губы после увеличения прославили девушку в сети

Жительница Лос-Анджелеса показала на видео результат неудачного увеличения губ и прославилась в сети. На соответствующую публикацию в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

22-летняя Бриана (Briana) рассказала, что ввела в губы филлеры в одной из местных клиник. Однако после процедуры она насторожилась из-за того, как сильно распухла, искривилась и посинела ее верхняя губа. Так, девушка решила показать последствия операции и сняла себя на камеру. На кадрах она прикрыла нижнюю часть лица рукой, а затем показала отекшие губы. «Все плохо?» — спросила героиня материала у зрителей, чтобы снискать поддержку.

Публикация стала вирусной и набрала 1,7 миллиона просмотров и больше 31 тысячи лайков. Пользователи сети принялись отвечать на вопрос американки в комментариях. Одни выразили свое беспокойство по поводу ее внешнего вида. «Я не думаю, что это должно выглядеть так», «Тебе нужно с утра первым делом позвонить в клинику», «Это неправильно, какой ужас», — писали они.

Другие, напротив, заверили героиню материала в том, что увеличение губ всегда сопровождается отеком. «У всех комментирующих явно никогда не было подобного опыта. У всех по-разному набухает. Мои губы выглядели хуже», «Моя верхняя губа была очень тонкой, и первые несколько дней после процедуры она выглядела точно так же, но теперь все выглядит супер. Клянусь», «Не переживай, это нормально», — успокаивали Бриану девушки.

Спустя несколько дней Бриана поделилась новым видео, на котором показала свои губы уже без отека. Выяснилось, что она осталась довольна конечным результатом.

Ранее в ноябре зависимая от филлеров девушка показала свою внешность после четырех лет инъекций. На размещенных в сети кадрах 22-летняя Нив показала свою внешность до и после изменений. Девушка прикрепила снимки, на которых продемонстрировала, как менялись ее губы в течение четырех лет, когда она регулярно добавляла в них по одному миллилитру вещества.