Назван способ открыть гостиничный номер без ключа

Туристам рассказали о способе легко открыть дверь гостиничного номера без ключа. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что способ подойдет только обладателям IPhone или Apple Watch. Производитель техники Apple назвал новую функцию хранения цифровых ключей отеля в памяти устройств возможностью отказаться от привычных туристам ключей или карт для открытия дверей гостиничных номеров.

При регистрации в отеле турист в специальном приложении загружает на свое устройство цифровой ключ от номера, после чего с помощью телефона или часов можно бесконтактно открыть дверь номера. На данный момент такой услугой могут воспользоваться постояльцы сети гостиниц Hyatt, которые стали партнером Apple.

Ранее в декабре британская туристка показала способ включить электричество в номере без ключа-карты и удивила подписчиков. Так, вместо ключа-карты путешественница вставила в специальный слот обыкновенную пластиковую карту и вновь возобновила подачу электроэнергии.