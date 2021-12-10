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Украина начала готовиться к остановке транзита газа из России

Глава «Оператора ГТС Украины» заявил о возможной остановке транзита газа из России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Украины начали готовиться к полной остановке транзита газа из России, которая, по их мнению, может случиться уже нынешней зимой. Об этом в интервью изданию «Бизнес цензор» заявил глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

«Это [прекращение транзита газа через Украину] политический вопрос, а не экономический. Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям», — сказал Макогон.

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По его словам, сигналами, свидетельствующими о намерениях Москвы, можно считать прекращение поставок российского энергетического угля на Украину, стягивание войск на границе двух стран и блокирование поставок угля из Казахстана.

«Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски — это будет открытая, ничем не обоснованная агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет», — отметил глава «Оператора ГТС».

Возглавляемая Макогоном компания была образована в конце 2019 года после подписания пятилетнего контракта с «Газпромом» на транзит газа из России. По его условиям, «Нафтогаз Украины» выступает посредником между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины».

Российский президент Владимир Путин ранее неоднократно говорил о заинтересованности Москвы в сохранении украинского транзита и о возможном увеличении его объемов после 2024 года.

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Платон Щукин
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