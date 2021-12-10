В Приморье создали графический роман о великом русском адмирале в стиле манга

Приморские художники издали обновленный графический роман об истории исследования Дальнего Востока великим русским адмиралом Геннадием Невельским в стиле манга. Об этом сообщает ТАСС.

Участники творческого объединения Hero4Hero создали проект «Невельской: плоды воображения», который рассказывает о приключениях капитана Невельского в стиле японских комиксов. Издание представляет собой роман, который близок к оригинальным манга с черно-белой печатью и изображением эмоционального фона героев. В ходе его создания авторы консультировались с историками, изучали архивы и материалы музея имени Геннадия Невельского при Морском государственном университете во Владивостоке.

«Мы придерживались реальных исторических фактов об освоении Дальнего Востока, но при этом добавили локальную мифологию — драконов и шаманов. Это вызывает интерес у аудитории. Мы до сих пор остаемся краем таинственным, сказочным и зовущим к своему открытию», — рассказали о своем проекте художники.

Отмечается, что всего была издана одна тысяча экземпляров романа. Из них 500 штук поступят в специализированные магазины, остальные будут реализованы во Владивостоке — разойдутся по предзаказам и будут подарены библиотекам Приморского края. Авторы проекта пообещали выпустить дополнительный тираж после Нового года.

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