Звезда «Аншлага» сделала в эфире программы предложение Корчевникову

Российская артистка эстрады, звезда шоу «Аншлаг» Клара Новикова в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» в шутку сделала предложение ведущему шоу Борису Корчевникову. Выпуск опубликован на YouTube.

Получив в подарок от Кочевников нарядную шляпу, Новикова в шутку отметила, что не прочь стать женой телеведущего. «Боря не женат, я себя предлагаю ему!» — посмеялась артистка, добавив, что сейчас в шоу-бизнесе существует мода на то, чтобы женщина была старше возлюбленного.

Ведущий программы подыграл артистке и напомнил, что та ранее предлагала познакомить его со своей родственницей. «Я согласен, правда, когда мы с вами встречались в последний раз, вы что-то говорили про свою внучку. Что, знакомство с ней отменяется?!» — сказал Корчевников.

Ранее Корчевников рассказал о том, что в прошлом несколько раз встречался с моделями. При этом он подчеркнул, что к самому модельному бизнесу относится крайне негативно. «Ужинал несколько раз. Те, с кем я ужинал, были не замужем», — рассказал он.

Борису Корчевникову 39 лет. Он окончил факультет журналистики МГУ. Работал на НТВ, снимался в сериале «Кадетство», был креативным продюсером канала СТС. Широкую популярность приобрел как ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1». В мае 2017 года занял пост гендиректора православного телеканала «Спас». Параллельно ведет передачу «Судьба человека» на «России 1». Несколько лет назад он расстался с актрисой Анной-Сесиль Свердловой, с которой состоял в отношениях около восьми лет. С тех пор Корчевников не был замечен в серьезных отношениях.