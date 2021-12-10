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Зеленский допустил проведение прямых переговоров с Путиным по Донбассу

Президент Зеленский: не исключаю отдельный формат прямых переговоров с Путиным по Донбассу
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает создание отдельного формата прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по Донбассу. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

По его словам, данное направление пользуется поддержкой со стороны США и других партнеров Киева. «Я не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ», — отметил глава Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский не исключает возможность проведения референдума по Донбассу. Помимо этого, украинский лидер допустил, что вопросом всенародного голосования может быть прекращение войны.

Марина Совина
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