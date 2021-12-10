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Кремль прокомментировал инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе

Песков: инцидент с украинским кораблем показывает вред и опасность таких провокаций

Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters

Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе в очередной раз демонстрирует потенциальные вред и опасность подобных провокаций. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, любые незначительные провокационные действия могут привести к очень серьезным последствиям. Это то, о чем неоднократно говорил глава государства Владимир Путин, отметил Песков.

Ранее депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет предостерег Украину от повторения провокаций, связанных с попытками прорваться через Керченский пролив. Он отметил, что при повторении соответствующих попыток «украинские корабли ждет незавидная участь».

9 декабря в ФСБ заявили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, игнорируя требования изменить курс. На следующий день он снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не поступало.

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Юлия Ямпольская
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