Кремль прокомментировал инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе

Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе в очередной раз демонстрирует потенциальные вред и опасность подобных провокаций. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, любые незначительные провокационные действия могут привести к очень серьезным последствиям. Это то, о чем неоднократно говорил глава государства Владимир Путин, отметил Песков.

Ранее депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет предостерег Украину от повторения провокаций, связанных с попытками прорваться через Керченский пролив. Он отметил, что при повторении соответствующих попыток «украинские корабли ждет незавидная участь».

9 декабря в ФСБ заявили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, игнорируя требования изменить курс. На следующий день он снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не поступало.