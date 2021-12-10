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В Крыму предостерегли Украину от прорыва через Керченский пролив

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предостерег Украину от провокаций в Керченском проливе
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предостерег власти Украины от повторения провокаций, которые связаны с попытками прорваться через Керченский пролив. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«За этой провокацией стоят высшие должностные лица Украины. Без отмашки президента Украины ничего бы этого не было», — сказал политик. По его словам, при повторении попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, «украинские корабли ждет незавидная участь».

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Шеремет подчеркнул, что российские пограничники будут действовать строго в рамках законодательства России. «При этом вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь преступный приказ», — сказал он.

Депутат отметил, что действия украинских военных создают угрозу для международного судоходства, а Киев так и не вынес уроков после своей же провокации 2018 года. «В ответ мы должны задействовать механизм жестких санкций, может энергетического характера, чтобы впредь неповадно было заниматься созданием точек эскалации у наши границ», — заключил он.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предостерег Украину от провокаций, подобно той, которая произошла у Керченского пролива с кораблем Донбасс. Политик отметил, что военной угрозы для России нет, но подобные провокации создают препятствия для передвижения гражданских судов в акватории.

Вечером 9 декабря в ФСБ сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, требования изменить курс не выполняет. Утром он снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было.

Марина Совина
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