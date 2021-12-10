Лишившаяся дома сотрудница кофейни получила неожиданный подарок от клиентки

В США сотрудница сети кофеен Dunkin’ Donuts осталась без жилья и получила от благодарной клиентки неожиданный подарок. Об этом сообщает The Good News Network.

Мать троих детей Эбони Джонсон три года проработала кассиршей в кофейне сети Dunkin’ Donuts в городе Маунт-Хелти, штат Огайо. За это время женщина подружилась с местной жительницей Сюзанной Берк, которая каждое утро покупала у нее кофе и пончики.

В 2021 году у Джонсон начались проблемы с финансами, из-за которых она с детьми лишилась дома. Когда Берк узнала о тяжелом положении знакомой, она обратилась в организацию, которая занимается помощью людям, оказавшимся в трудном финансовом положении.

Сотрудники организации с помощью Берк сумели добиться того, что местные власти предоставили семье Джонсон в пользование дом. Сообщается, что жилье полностью обставлено мебелью и оборудовано бытовой техникой.

«Я очень благодарна, что мы обрели собственный дом. Я все время молилась и спрашивала, сможем ли мы найти пристанище до Рождества», — сказала Джонсон в интервью местному телеканалу.

Ранее сообщалось, что повар ресторана из американского штата Оклахома, которому приходилось проходить каждый день по 13 километров от дома до работы, получил автомобиль от местных жителей. Они организовали сбор средств, чтобы помочь молодому человеку.