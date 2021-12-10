Раскрыта неожиданная польза птичьего помета

Ученые Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН» раскрыли неожиданную пользу птичьего помета для борьбы с глобальным потеплением. Исследователи предложили использовать продукты жизнедеятельности птиц для очистки озер Арктики, сообщается на сайте организации.

Восстановление озер с помощью разложившегося помета птиц называется гуанотрофикацией. К такому способу решили прибегнуть, чтобы избежать «цветения» воды и исчезновения ценных видов рыб от использования минеральных удобрений.

Экосистемы арктических водоемов в течение нескольких десятилетий подвергались промышленному загрязнению, к исходному состоянию их не смогло вернуть даже полное прекращение вредных сбросов. Опробовать новый метод очистки российские исследователи планируют на водоемах полуострова Таймыр, в том числе — на пострадавшем от экологической катастрофы под Норильском в 2020 году озере Пясино.

В октябре ученые из США нашли необычное применение коровьему навозу. Фекалии скота оказались пригодными для опреснения морской воды. Для этого массу нагрели до 1,7 тысячи градусов Цельсия и превратили в материал с высокой впитывающей способностью. Полученная субстанция под воздействием солнечного света фильтрует соленую воду и превращает в питьевую.