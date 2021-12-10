В московской больнице вспыхнул пожар

В здании московской больницы №67 на улице Саляма Адиля вспыхнул пожар. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Наблюдается открытое горение», — сказал источник.

По данным издания, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Пожару присвоили второй ранг сложности. Информации о пострадавших пока нет.

Позднее справочная больницы опровергла информацию о возгорании медучреждения. Как передает РИА Новости, задымление произошло в соседнем здании Государственного Научного Центра Колопроктологии имени А.Н. Рыжих.

Ранее в результате пожара в инфекционной больнице Кирова погибли два человека. В региональном МЧС уточнили, что 6 человек спасены, еще 36 эвакуировали из больницы для пациентов с COVID-19.

По данным РИА Новости, вероятной причиной пожара стали действия пациента, в палате которого произошло возгорание. Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту происшествия.