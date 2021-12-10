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Киев прокомментировал нахождение украинского корабля в Керченском проливе

Штаб «Операции объединенных сил» заявил, что судно ВМС Украины не входило в запретные зоны

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

В штабе «Операции объединенных сил» (силовой операции в Донбассе) заявили, что судно ВМС Украины «Донбасс» не входило в запретные зоны. Об этом говорится в Facebook-аккаунте организации.

«Судно ВМС Вооруженных сил Украины "Донбасс" не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу», — прокомментировали в штабе.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о нахождении украинского корабля в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования с Киевом. По его словам, очень странно, что «российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна без оружия».

Вечером 9 декабря в ФСБ сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, требования изменить курс не выполняет. Утром он снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было.

Марина Совина
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