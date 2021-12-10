Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Бывший возлюбленный Дженнифер Лопес избавился от особняка

Бейсболист Алекс Родригес продал дом в Майами за 6,3 миллиона долларов
Алекс Родригес

Алекс Родригес. ФОТО: face to face / globallookpress.com

Бывший любовник американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, бейсболист Алекс Родригес избавился от своего особняка в Майами. Он выставил его на продажу спустя несколько недель после покупки, сообщает New York Post.

Родригес оформил сделку по поводу покупки дома 9 апреля 2021 года, заплатив за него 5,5 миллиона долларов. Однако 26 апреля он выставил объект на продажу. В итоге сделка была оформлена 6 декабря. Новый владелец заплатил за особняк 6,3 миллиона долларов.

Материалы по теме:
Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Непростые смертные.Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
11 июля
Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
Может себе позволитьПентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
13 февраля

Бывший одноэтажный особняк Родригеса занимает площадь почти в 290 квадратных метров. Внутри есть три спальни и столько же ванных комнат, а также гостиная, совмещенная со столовой. Интерьер выполнен в светлых тонах, полы покрыты мрамором. На участке также есть бассейн, откуда открывается вид на озеро Сабал.

В мае 2021 года недвижимость в Майами продал бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони. Ему понадобилось около восьми месяцев, чтобы найти покупателя. Изначально Энтони планировал выручить от сделки 27 миллионов долларов.

Татьяна Волкова
Обсудить
Последние новости
Роспотребнадзор перечислил отличия течения COVID-19 при омикрон-штамме
В Белоруссии заявили о выигравшем от воссоединения с Россией Крыме
Нарколог развенчал мифы о снижении опьянения и вреда алкоголя при застольях
Жители Подмосковья пожаловались на огромные очереди на автобусы
Федор Конюхов рассказал о «специальном рационе» в путешествиях
Бывший возлюбленный Дженнифер Лопес избавился от особняка
Бывший агент США раскрыл тайный смысл маневра Украины у Керченского пролива
«Саммит за демократию» решили повторить в следующем году
Врачи назвали ускоряющие старение организма продукты
Путин рассказал об американских агентах в правительстве России в эпоху Ельцина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter