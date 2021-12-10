Бывший возлюбленный Дженнифер Лопес избавился от особняка

Бывший любовник американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, бейсболист Алекс Родригес избавился от своего особняка в Майами. Он выставил его на продажу спустя несколько недель после покупки, сообщает New York Post.

Родригес оформил сделку по поводу покупки дома 9 апреля 2021 года, заплатив за него 5,5 миллиона долларов. Однако 26 апреля он выставил объект на продажу. В итоге сделка была оформлена 6 декабря. Новый владелец заплатил за особняк 6,3 миллиона долларов.

Бывший одноэтажный особняк Родригеса занимает площадь почти в 290 квадратных метров. Внутри есть три спальни и столько же ванных комнат, а также гостиная, совмещенная со столовой. Интерьер выполнен в светлых тонах, полы покрыты мрамором. На участке также есть бассейн, откуда открывается вид на озеро Сабал.

В мае 2021 года недвижимость в Майами продал бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони. Ему понадобилось около восьми месяцев, чтобы найти покупателя. Изначально Энтони планировал выручить от сделки 27 миллионов долларов.