Российский истребитель сопроводил самолет США над Черным морем

Российский истребитель Су-30 сопроводил над Черным морем самолет-разведчик Военно-морских сил (ВМС) США Poseidon Р-8А. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

По данным Национального центра управления обороной, 10 декабря над черноморскими нейтральными водами засекли неопознанную воздушную цель, направляющуюся к границе России. «В воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что после разворота американского самолета российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что нарушение государственной границы России не было допущено. Российский самолет выполнил полет в соответствии с международными правилами.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что в настоящее время в небе над Черным морем могут находиться истребители НАТО. По данным канала, в регионе были замечены сразу три американских самолета: противолодочный самолет P-8A Poseidon, самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint и заправщик KC-135 Stratotanker.