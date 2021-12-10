Истребители НАТО заподозрили в полетах над Черным морем

В настоящее время в небе над Черным морем могут находиться истребители НАТО. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» в пятницу, 10 декабря.

По данным канала, в регионе были замечены сразу три американских самолета: противолодочный самолет P-8A Poseidon, самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint и заправщик KC-135 Stratotanker. При этом присутствие последнего воздушного судна вызывает определенные подозрения, пишет «Военный обозреватель».

«Именно появление последнего может говорить о присутствии истребительной авиации НАТО, которая работает в "тишине"», — отмечается в публикации.

3 декабря сообщалось, что российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались над Черным морем, чтобы не допустить нарушения границ России самолетами-разведчиками США. Тогда средства контроля воздушного пространства обнаружили, что к российской границе приближается американский стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис».