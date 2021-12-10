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США ввели санкции против руководства белорусского изолятора

Госдеп ввел санкции против руководителей изолятора на Окрестина в Минске

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Государственный департамент США ввел санкции против руководителей Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина в Минске в связи с их предполагаемым участием в нарушениях прав человека. Об этом сообщается в заявлении государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, передает ТАСС.

В документе отмечается, что Госдеп вводит санкции против руководителей белорусского изолятора Игоря Кенюха и Евгения Шапетько за их причастность к «грубым нарушениям прав человека».

В частности, их обвинили в «пытках и/или жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении и наказании задержанных после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года».

ЦИП на Окрестина получил известность в прошлом году, после того как протестующие, несогласные с результатами прошедших в Белоруссии выборов главы республики, рассказали о пытках и избиениях задержанных в застенках изолятора.

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Георгий Нестеров
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