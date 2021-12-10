В России поддержали идею о пожизненном запрете на продажу сигарет

Депутат Госдумы Евгений Попов поддержал идею о пожизненном запрете на продажу сигарет в России. В своем Telegram-канале он привел опыт Новой Зеландии, где власти активно борются с пагубной привычкой граждан.

«В Новой Зеландии хотят пожизненно запретить продажу сигарет всем, кому еще не исполнилось 14 лет. То есть, если парламент проголосует, нынешние подростки никогда не смогут купить сигареты на территории страны», — написал Попов.

Депутат предположил, что у западных партнеров будут проблемы с реализацией данного проекта. Однако саму инициативу он одобрил и счел возможным применить в России.

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести специальный штраф за курение рядом с беременной или несовершеннолетним. Депутат в обращении к главе Минздрава напомнил, что сейчас в России существует запрет на курение на отдельных территориях, за который грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей, на детской площадке — от 2 до 3 тысяч рублей.

Хамзаев призвал наказывать россиян за курение возле беременных или детей, чтобы сохранить их здоровье и уберечь от негативного влияния табачного дыма. Депутат подчеркнул, что в ряде стран уже существуют аналогичные меры, которые предполагают увеличение штрафа.