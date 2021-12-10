Описан последний ужин самого старого из приговоренных к казни в истории США

В государственной тюрьме американского штата Оклахома привели в исполнение смертный приговор Биглеру Стоуфферу, осужденному за убийство школьной учительницы в 1985 году. Об этом пишет Mirror.

Как отмечает издание, преступник стал самым старым из казненных в истории США. Пенсионер настаивал на своей невиновности, однако один из свидетелей дал показания против него.

Известно, что вечером накануне казни 79-летнему Стоуфферу принесли последний ужин, хоть он его и не просил. Описывается, что заключенному подали бургер с куриной котлетой, два ломтика хлеба, чипсы, брокколи, фруктовый микс, два печенья, фруктовый напиток и бутылку воды.

На следующее день, около 10 часов утра, осужденному сделали смертельную инъекцию. По словам очевидцев, он смеялся и шутил со своим духовным наставником во время процедуры. «Я прошу, чтобы Отец простил их. Спасибо», — произнес он перед смертью. Спустя 16 минут после введения препарата Стоуффер был объявлен мертвым.

29 октября сообщалось, что власти Оклахомы впервые за шесть лет привели в исполнение смертный приговор осужденному, который убил тюремного работника. Мужчине ввели препарат мидазолам.