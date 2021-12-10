Российский телеведущий раскрыл подробности развода

Российский журналист, ведущий канала «Жара» Константин Тарасюк сообщил, что развелся с женой незадолго до пандемии коронавируса. Подробности расставания он раскрыл в интервью для издания Woman.ru.

Телеведущий заявил, что его брак продлился два с половиной года. Как отметил Тарасюк, проблемы в отношениях с супругой у него начались вскоре после свадьбы. «Пытались [сохранить отношения], старались, но не получилось. (...) Семью создают оба, а значит ответственны оба и за ее распад», — поделился он.

При этом журналист отметил, что расстался с супругой не из-за измен, а из-за отсутствия взаимопонимания. Он подчеркнул, что благодарен бывшей жене за хороший урок и опыт на будущее.

Помимо этого, ведущий рассказал о последних отношениях, которые завершились недавно. По словам Тарасюка, его новая избранница, как и он, творческий, медийный человек. Журналист добавил, что в итоге расстался с ней из-за многочисленных внешних факторов. Также, как уточнил Тарасюк, ему с возлюбленной помешали люди, которые влезли в их отношения.

Дмитрий Тарасюк — ведущий телеканала «Жара». До этого он почти шесть лет работал на «Муз-ТВ».