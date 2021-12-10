Пентагон рассказал о росте числа террористов в Афганистане

Численность боевиков террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) в Афганистане выросла с тех пор, как власти США вывели свои войска из страны. Об этом заявил глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США, генерал Кеннет Маккензи. Цитату приводит издание The National News.

Он предположил, что террористы могли вернуться в страну после того, как последние войска США покинули Афганистан. Маккензи также подчеркнул, что не готов назвать точное число боевиков, находящихся там. Тем не менее американские власти следят за ситуацией и собирают всю возможную информацию.

В Пентагоне рассказали, что с уходом американских войск есть вероятность роста численности боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ). «Мы бы хотели, чтобы "Талибан" (запрещенное в РФ террористическое движение, захватившее власть в Афганистане) занял жесткую позицию в отношении "Аль-Каиды"», — заключил Маккензи.

Ранее в декабре стало известно, что США нанесли удар по одному из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии. Удар по главарю группировки был совершен с помощью беспилотника недалеко от Идлиба на северо-западе страны.