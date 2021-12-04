США нанесли удар по главарю «Аль-Каиды»

Fox News: США с помощью беспилотника нанесли удар по одному из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии

США нанесли удар по одному из лидеров «Аль-Каиды» (группировка признана террористической и запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на официального представителя командования ВС США Билла Урбана.

Согласно полученной телеканалом информации, удар по главарю группировки был совершен с помощью беспилотника недалеко от Идлиба на северо-западе страны. По словам Урбана, первичный анализ показывает возможность жертв среди мирных граждан. Проводится расследование последствий удара.

Телеканал также отметил, что отправил в Белый дом запрос с просьбой прокомментировать информацию, однако ответа так и не получил.

20 сентября стало известно, что американские военные нанесли удар по одному из высокопоставленных лидеров террористической организации «Аль-Каида» у города Идлиб. Тогда пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что цель, вероятно, была ликвидирована и «нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское разведывательное сообщество оценило нынешнее положение террористической группировки «Аль-Каида». По его словам, в настоящее время организация сильно деградировала.