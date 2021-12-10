Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Северной Осетии открыли четыре новые экотропы для туристов

В нацпарке «Алания» появились четыре новые экоторопы для туристов

Фото: национальный парк «Алания»

В нацпарке «Алания» в Северной Осетии в 2021 году были открыты четыре новые экологические тропы для туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора заповедника Марата Гатциева.

«В 2021 году у нас открыли четыре экологические тропы. Среди них одна, которую открыли накануне — тропа "Гауизет"», — рассказал Гатциев.

По его словам, данная тропа начинается от дачного поселка Мадзаска и проходит по лесу вдоль реки, завершаясь водопадом Гъау Изади дон. В ходе прогулки по ней туристы также могут увидеть фрагменты старой тропы, развалины коша и многочисленные природные памятники.

Всего на прохождение тропы потребуется около 60 минут, уточнил директор нацпарка. При этом он подчеркнул, что все потенциально опасные участки на ней хорошо укреплены. Также для удобства туристов протянуты навесные перила и установлены информационные стенды и указатели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин поспорил с Сокуровым о России фразой «вы хотите повторения Югославии?»
В российскую колонию строгого режима передали спрятанный в сыре Wi-Fi-роутер
Путин предложил упростить въезд в Россию для ряда стран
Чемпионка Европы рассказала об умирающем российском биатлоне
Премьер Чехии назвал условие для дипломатических переговоров России и НАТО
Москвичей предупредили о потеплении в воскресенье
Самый бюджетный iPhone подешевел
Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о своей беременности
Ценам на жилье в России предрекли снижение
Вирусолог нашел несоответствие между заявлениями «Вектора» и Роспотребнадзора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter