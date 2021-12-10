В Северной Осетии открыли четыре новые экотропы для туристов

В нацпарке «Алания» в Северной Осетии в 2021 году были открыты четыре новые экологические тропы для туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора заповедника Марата Гатциева.

«В 2021 году у нас открыли четыре экологические тропы. Среди них одна, которую открыли накануне — тропа "Гауизет"», — рассказал Гатциев.

По его словам, данная тропа начинается от дачного поселка Мадзаска и проходит по лесу вдоль реки, завершаясь водопадом Гъау Изади дон. В ходе прогулки по ней туристы также могут увидеть фрагменты старой тропы, развалины коша и многочисленные природные памятники.

Всего на прохождение тропы потребуется около 60 минут, уточнил директор нацпарка. При этом он подчеркнул, что все потенциально опасные участки на ней хорошо укреплены. Также для удобства туристов протянуты навесные перила и установлены информационные стенды и указатели.