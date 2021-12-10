В Польше Меркель поставили в один ряд с Гитлером и Геббельсом

В Польше вывесили плакаты, на которых бывший канцлер Германии Ангела Меркель поставлена в один ряд с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером и рейхсминистром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Об этом сообщает телеканал N-TV.

Подобные изображения появились на улицах Варшавы в преддверии визита в Польшу нового главы МИД Германии Анналены Берблок. Помимо Меркель, на них также размещены портреты экс-главы германского МИД Хайко Мааса, президента Франка-Вальтера Штайнмайера и немецкого посла в Польше Арндта Фрайтага фон Лорингхофена. Кроме того, на баннерах можно увидеть призывы в адрес Берлина с требованием выплатить Варшаве репарации за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны, а также эмблемы польского минкультуры и местных правых националистических СМИ.

Как отмечает N-TV, акция с размещением плакатов, скорее всего, прошла по инициативе скандально известного художника Войцеха Коркуча. При этом средства на ее проведение выделил близкий к правительству страны фонд.

Польские власти несколько лет назад потребовали от Германии выплатить репарации за понесенные в годы войны потери. С тех пор данный вопрос регулярно поднимается местными политиками. Так, в августе заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава считает открытым вопрос компенсаций от Германии, и напомнил, что в стране действует специальная парламентская комиссия по этому вопросу.

В то же время в Германии подчеркивают, что Польша отказалась от немецких репараций в 1953 году, и полагают, что ставить под сомнение это решение польских властей нет никаких оснований.

