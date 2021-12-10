Белый дом приготовился обсуждать с Россией ее «обеспокоенности»

Белый дом приготовился обсуждать с Россией все ее обеспокоенности, предложив использовать для этого существующие площадки Совета РФ-НАТО, ОБСЕ и активно обсудив возможные переговоры с партерами по альянсу. Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается наших последующих действий, то это является предметом наших активных обсуждений с партнерами. Это было предметом дискуссий, которые велись в НАТО с нашими западноевропейскими партнерами, а затем и с нашими восточноевропейскими партнерами сегодня», — заявила представитель американской администрации.

По ее словам, уже существуют различные форматы, в том числе Совет Россия-НАТО, куда РФ уже давно приглашают участвовать в переговорах. Она отметила, что это приглашение остается в силе, и США продолжат поиск путей дальнейшего дипломатического взаимодействия по всему спектру вопросов.

Также чиновница отметила, что США планируют в ближайшие несколько дней продолжать контакты с Россией и своими трансатлантическими союзниками для поиска путей урегулирования ситуации вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден созвонился с представителями «Бухарестской девятки» — объединения стран, формирующего «восточный фланг» НАТО. Отмечается, что переговоры Байдена с НАТО состоялись по итогам его онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным и телефонного звонка украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.