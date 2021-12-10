Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Польские спецслужбы опубликовали запись разговора диспетчера и пилота Ryanair

Опубликована запись, доказывающая причастность спецслужб Белоруссии к посадке Ryanair

Фото: Paul Hanna / Reuters

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин на своей странице в Facebook опубликовали аудиозапись переговоров между диспетчером минского аэропорта и пилотом самолета компании Ryanair с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту.

В пятницу, 10 декабря, Жарин выступил на пресс-конференции, в ходе которой представил выводы польских спецслужб о вынужденной посадке авиалайнера в столице Белоруссии. «Сегодня (...) я представил доказательства причастности белорусских спецслужб к действиям против Романа Протасевича. Именно белорусское КГБ заставило самолет с Протасевичем на борту приземлиться в Минске», — написал он в Twitter.

Материалы по теме:
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTAЧтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
23 мая
Дотянулся до небес. Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Дотянулся до небес.Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
26 мая

По данным Zerkalo, на представленной записи слышен третий голос, который подсказывает диспетчеру аэропорта как отвечать на вопросы пилота. В частности, демонстрируется момент, в котором диспетчер говорит, что на борту самолета находится бомба, поэтому следует садиться в Минске. Перед тем как ответить на уточняющие вопросы экипажа, он с кем-то консультируется. Польская сторона уверена, что «голос за кадром» принадлежит «офицеру белорусских служб», следящим за действиями диспетчера.

Так, например, этот человек заставляет диспетчера сказать летчику, что код опасности «красный», и Минск рекомендует совершить посадку.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в европейских властных структурах опубликовала материал, в котором Белорусский диспетчер Олег Галегов, посадивший рейс авиакомпании Ryanair в Минске, рассказал об операции КГБ. По его словам, переданное пилоту самолета сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным.

23 мая в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту приземлился самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29. После посадки воздушного судна информация о минировании не подтвердилась. На борту авиалайнера находилась россиянка Софья Сапега и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, они были задержаны сразу после приземления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Чечне отреагировали на спор Путина и Сокурова об устройстве России
20 выдр повалили мужчину и за 10 секунд 26 раз укусили его за ноги и ягодицы
Капитан задержанного в Польше судна опроверг обвинения в пьянстве
В сети вспомнили «Старые песни о главном» 25-летней давности и восхитились
Части российских пенсионеров выплатят в декабре две пенсии
Россия уличила Запад в провоцировании конфликта в Европе
На подобной Солнцу звезде заметили катастрофическую вспышку
В ЕС захотели хороших отношений с Россией
Польские спецслужбы опубликовали запись разговора диспетчера и пилота Ryanair
Рост цен в США побил рекорд
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter