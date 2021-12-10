Бренд Zasport представил форму для российских олимпийцев

Российский бренд спортивной одежды Zasport представил новую форму для российских участников Олимпийских игр. Кадры опубликовал Telegram-канал «Антиглянец».

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет отечественным атлетам на выступления под флагом России на чемпионатах мира и Олимпиадах до 16 декабря 2022 года. Из-за этого на новой экипировке имеется лишь логотип ОКР.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

В апреле спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критикующих форму России на Олимпиаде норвежцев. Он предложил норвежскому комментатору Яну Петтеру Салтведту «пойти в жопу». «Я ему спокойно покажу фак. Как только он увидит кого-то из российской делегации или меня, то засунет свой язык в жопу и будет улыбаться. Лицемерие», — заявил он, добавив, что CAS одобрил дизайн экипировки, а значит норвежец не должен возмущаться.