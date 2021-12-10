Зеленский обвинил европейских политиков в создании культа России

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Европу в создании культа России из-за медийных высказываний о мощи ее армии. Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1» 10 декабря.

По словам Зеленского, президент РФ Владимир Путин верит, что Россия может делать, что хочет, из-за высказываний европейских политиков. «Там у человека одна из мощнейших армий мира, так получилось. Мы же сами виноваты в этом. Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам. Они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в то, что Россия может делать то, что она хочет. Мы сами это делаем, вместе. Мы сами создаем культ», — сказал украинский лидер (цитата по РИА Новости).

Он также отметил, что в Европе достаточно стран, которые страдают от санкционной политики в отношении РФ: «Пока мощные санкции никто ни с кого не снимал. Все должны понять, что страдают другие государства через эту санкционную политику и не все государства думают про Украину или людей». Зеленский добавил, что многие думают только о своем рынке, о сбыте своего бизнеса: «Бизнес внутри их государства на них давит, и поэтому всем непросто», — считает он.

Ранее Зеленский заявил, что допускает создание отдельного формата прямых переговоров с российским лидером по Донбассу. По его словам, данное направление пользуется поддержкой со стороны США и других партнеров Киева. Также сообщалось, что Зеленский не исключает возможность проведения референдума по Донбассу.