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Блинкен поговорил с новой главой МИД Германии о «российской агрессии»

Госсекретарь США Блинкен обсудил с новой главой МИД Германии Бербок «российскую агрессию»
Энтони Блинкен и Анналена Бербок

Энтони Блинкен и Анналена Бербок. Фото: Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в своем Twitter-аккаунте.

Прайс рассказал, что Блинкен и Бербок на полях министерской встречи Группы семи в Ливерпуле обсудили «российскую агрессию» в отношении Украины. Также главы внешнеполитических ведомств поговорили о сотрудничестве в области климата и приоритетах на период председательства Германии в G7 в 2022 году.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7 станет шансом выступить единым фронтом против агрессивного поведения, в том числе против политики России в отношении Украины. В частности, Трасс рассмотрела сценарий возможного российского вторжения. «Это было бы чрезвычайно серьезной стратегической ошибкой, и имело бы серьезные последствия для России. И в эти выходные мы с союзниками собираемся объяснить это», — заявила она.

Марина Совина
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