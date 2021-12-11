Американский музыкант Чарльз Ингаллс умер в возрасте 25 лет

Американский музыкант Чарльз Ингаллс, более известный под своим сценическим псевдонимом CharlestheFirst, умер при загадочных обстоятельствах в возрасте 25 лет. Об этом сообщает издание The Sun.

Ингаллс был найден мертвым в своем номере отеля в городе Нэшвилл, штат Теннесси, в пятницу, 10 декабря. В полиции предварительно отметили, что на трупе не было обнаружено следов насильственной смерти. Вскрытие и токсикологические тесты в настоящее время не завершены.

Чарльз Ингаллс был композитором и продюсером электронной музыки из Калифорнии. Он был одним их трех участников EDM-коллектива под названием Lab Group.

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