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В Ватикане зажгли рождественскую ель

На площади Святого Петра в Ватикане зажгли рождественскую ель

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

На площади Святого Петра в Ватикане зажгли рождественскую ель. Об этом сообщает издание Wanted in Rome.

Торжественная церемония зажжения огней состоялась в пятницу 10 декабря. 113-летнюю ель высотой 28 метров привезли из провинции Тренто на севере Италии. Дерево украшено 600 деревянными игрушками, изготовленными вручную мастерами из коммуны Андало. Праздничная ель также оснащена светильниками с низким энергопотреблением.

Также на площади установили традиционный вертеп. Он состоит из более чем 30 статуэток в натуральную величину в традиционных андских костюмах. Фигуры выполнены из керамики, дерева и стекловолокна.

Ранее на горе Инджино в Италии зажгли самую большую елку в мире. Дерево представляет собой разложенную на склоне в форме праздничной елки гирлянду. Высота инсталляции достигает 750 метров.

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Ксения Назарова
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