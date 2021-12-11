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В Верховной Раде оценили последствия референдума по Донбассу для Украины

Депутат Рады Ирина Геращенко заявила, что референдум по Донбассу «растерзает Украину»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Депутат Верховной Рады от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что проведение референдума по Донбассу «растерзает Украину» и «разорвет общество». Геращенко оценила последствия данного мероприятия в своем Telegram-канале.

Так депутат прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности референдума по Донбассу. «Случайный человек в должности президента. (...) Еще более опасен случайный и весьма опасный набор слов о референдуме. (...) А подобный референдум разорвет общество и растерзает страну», — написала Геращенко.

«Юрист Зеленский, работающий сейчас гарантом Конституции, конечно же, никогда ее не читал. Иначе знал бы, что вопросы территориальной целостности не выносятся на референдум», — добавила депутат Рады, подчеркнув, что заявления, ставящие под сомнение целостность страны являются «государственной изменой».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности проведения референдума по Донбассу или Крыму. Зеленский отметил, что в данном случае речь идет не о статусе. «У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», — заявил глава государства, комментируя возможное проведение референдума.

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Сергей Равин
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