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При обрушении на шахте в Кузбассе пострадали три человека

ТАСС: три человека получили травмы при обрушении на железном руднике

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Три человека получили травмы при обрушении участка горных выработок на «Таштагольском» железном руднике в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 декабря. По словам собеседника агентства, пострадавшие были госпитализированы.

По данным портала NGS42, обрушение произошло в результате землетрясения. Работа рудника была приостановлена на несколько часов. Находившиеся на тот момент в шахте рабочие были эвакуированы.

В ночь на 4 декабря на шахте в Свердловской области произошел горный удар. Персонал, который в тот момент работал на участке, был эвакуирован, следующая смена к работе допущена не была. Работа на шахте, согласно правилам, была приостановлена на восемь часов, после чего возобновилась.

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Ксения Назарова
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