Российская певица Мария Гусарова прокомментировала запрет на въезд на Украину

Российская певица Мария Гусарова, известная под псевдонимом Mary Gu, прокомментировала запрет на въезд на Украину. Она раскрыла подробности случившегося в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Артистка сообщила, что провела в таможенной зоне аэропорта Борисполь восемь часов. При этом зрителям ее концерта, который должен был состояться в пятницу, 10 декабря, в одном из клубов Киева сообщили, что выступление отменено, потому что у исполнительницы выявили COVID-19.

«Киев, срочные и грустные новости. Концерт, который должен был состояться 10 декабря, будет перенесен на другую дату по независящим от нас обстоятельствам. К сожалению, мне отказано во въезде на территорию Украины», — написала Гусарова.

По мнению певицы, отказ во въезде был безосновательным и несправедливым. Она добавила, что это было неожиданностью для всех, и попросила прощения у своих фанатов.

Ранее Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) запретила въезд в страну российской певице Марии Гусаровой и организатору ее концертов. Россиян обвинили в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Крыма», так как они посещали мероприятия, которые проходили на полуострове в разные годы.