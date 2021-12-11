Работающий из дома мужчина отсудил компенсацию за производственную травму

Работающий в удаленном режиме житель Германии поскользнулся, когда шел в свой домашний офис из спальни. Когда выяснилось, что падение спровоцировало перелом, мужчина попытался получить компенсацию за производственную травму. Как уточняет The Guardian со ссылкой на решение Федерального социального суда, после серии разбирательств решение было вынесено в пользу потерпевшего.

Издание указывает, что к травме привело падение с винтовой лестницы, которая вела на первый этаж, где находился домашний офис потерпевшего. Мужчина обратился за страховой помощью, которую обычно выплачивают пострадавшим в результате несчастных случаев, произошедших во время поездок на работу. Получив отказ, немец обратился в суд. И хотя его требования были дважды отклонены, мужчина все же добился желаемого — Высший федеральный социальный суд вынес решение в его пользу.

В постановлении отмечается, что «истец попал в аварию на работе, когда упал утром по пути в свой домашний офис». «Если застрахованная деятельность осуществляется в домашнем хозяйстве застрахованного лица или в другом месте, страховая защита предоставляется в том же объеме, что и в случае, когда деятельность осуществляется на территории компании», — подчеркивается в заключении Федерального социального суда.

Ранее сообщалось, что отсудивший крупнейшую компенсацию за расизм работник вновь разочаровался в Tesla. Отмечалось, что чернокожий работник завода Tesla Оуэн Диас, отсудивший у компании почти 137 миллионов долларов за расизм, заявил, что она не извлекла уроков из решения суда присяжных.

