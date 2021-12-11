В Госдуме прокомментировали план по укреплению украинской границы

Деньги от Соединенных Штатов на укреплению границы Украины будут «распилены», но США и не преследуют реальных целей помощи Киеву. Такой комментарий дал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

«20 миллионов долларов от США уже с нетерпением ждут "стеностроители" на Украине. Каждый цент из транша уже готов к распилу, а пускать пыль в глаза зарубежным "инвесторам" официальный Киев умеет просто великолепно», — подчеркнул Белик.

По его словам, такое «строительство заборов» является одним из любимых занятий украинских политиков. Вместе с тем член комитета Госдумы добавил, что США не строят реальных планов помощи Украине, им важна реакция международного сообщества.

Ранее стало известно, что Вашингтон выделит 20 миллионов долларов на новый совместный проект посольства Соединенных Штатов в Киеве и пограничной службы Украины по укреплению ее границ с РФ и Белоруссией. Он предусматривает предоставление украинским пограничникам беспилотников, спецтранспорта, экипировки, оборудования для видеомониторинга, связи, а также других средств.