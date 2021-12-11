В Гильдии адвокатов проанализировали слова Сокурова на состав преступления

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго оценил предложение главы Чечни Рамзана Кадырова провести оценку высказываний режиссера Александра Сокурова о Северном Кавказе на состав преступления. Юрист проанализировал слова постановщика в беседе с «Газетой.Ru».

Корчаго заявил, что рассуждения Сокурова не носят антигосударственный или экстремистский характер. «По моему мнению, во-первых, место, где произошла дискуссия (заседание совета по правам человека), во-вторых, форма, в которой это было высказано, говорят о том, что в данном контексте не может идти речи, чтобы в словах Сокурова были какие-то преступные действия, как экстремизм или призыв выхода территорий республик из состава Российской Федерации», — объяснил юрист. Он подчеркнул, что «говорить о составе преступления здесь абсолютно бессмысленно».

Однако Корчаго отметил, что Сокурову как члену Совет по правам человека (СПЧ) необходимо нести «как минимум моральную ответственность» за свои высказывания о государственности Российской Федерации.

В пятницу, 10 декабря, стало известно, что в ходе онлайн-встречи СПЧ, в которой участвовал президент Владимир Путин, Александр Сокуров вступил с главой РФ в полемику. Он указал на ряд проблем, связанных с устройством РФ, — межнациональными конфликтами, территориальными претензиями и судьбами представителей ее народа. В том числе режиссер предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе федерации. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров призвал проверить слова Сокурова о Кавказе на экстремизм.