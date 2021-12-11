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В МИД России заявили о попытке Запада подменить мировую правовую систему

Замглавы МИД России Руденко: мы не потерпим попыток вмешательства в наши внутренние дела

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия не потерпит попыток разговаривать с ней менторским, высокомерным тоном, а также шантажировать и вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Андрей Руденко, сообщает в субботу, 11 декабря, РИА Новости.

«Ответ будет жестким и решительным», — подчеркнул дипломат, отметив, что Россия настроена на равноправный диалог на основе нацеленности на баланс интересов.

По его словам, в настоящее время целенаправленно разрушается сформированная по итогам Второй мировой войны международная правовая система, основанная на Организации объединенных наций (ООН), Запад пытается подменить ее некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам.

«У нас принципиально иной подход: мы никому ничего не навязываем и никого не учим. Мы готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права», — указал замглавы МИД России.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало НАТО отказаться от планов по вступлению Украины и Грузии в альянс. Согласно официальному сообщению, в интересах европейской безопасности необходимо дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Киев и Тбилиси станут членами организации, так как оно противоречит обязательствам государств-членов ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

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Игорь Дмитров
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