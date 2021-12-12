Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врачи предупредили об опасности антикоагулянтов перед прививкой от COVID-19

Иммунолог Ирина Ярцева: самолечение после COVID-19 приводит к инсульту

Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ

Врачи предупредили об опасности употребления кроворазжижающих препаратов после COVID-19 или перед прививкой против коронавируса. Об этом пишет издание URA.RU.

Иммунолог Ирина Ярцева утверждает, что многие без назначения врача пьют антикоагулянты — лекарственные средства, препятствующие образованию тромбов. Это, по ее словам, приводит к осложнениям в виде геморрагических инсультов.

Материалы по теме:
«Чаще постковид у тех, кто болел легко» Бессонница, депрессия и боль: что ждет россиян, переболевших коронавирусом?
«Чаще постковид у тех, кто болел легко»Бессонница, депрессия и боль: что ждет россиян, переболевших коронавирусом?
6 октября
Очередная атака COVID-19 Эпидемиологическая ситуация в РФ серьезно осложнилась
Очередная атака COVID-19Эпидемиологическая ситуация в РФ серьезно осложнилась
28 октября

Того же мнения придерживается главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Люди верят сомнительным советам в интернете и начинают заниматься самолечением — например, за неделю до прививки сами себе назначают антикоагулянты», — сетует он.

Нельзя заниматься самолечением без тщательного обследования, без прохождения в поликлинике, особенно в постковидный период, без углубленной диспансеризации, которая, к слову, совершенно бесплатна

Сергей Токаревруководитель Общества специалистов профилактической медицины

Ранее сообщалось, что врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников назвал препараты, которые запрещено применять для лечения коронавируса дома. К ним, по его мнению, относятся антибиотики, антикоагулянты, антиагреганты и противовирусные препараты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Путин обвинил Украину в невыполнении обязательств
Польша назвала наивным смягчение позиции США по «Северный потоку-2»
Путин рассказал о суверенитете России в 90-е
Новая Каледония в третий раз осталась в составе Франции
Неизвестные перепутали прораба с должником и часами катали его по Москве
Появилось видео лучших моментов матча «Динамо» и «Зенита»
В Москве подростки выпили бутылку коньяка и попали в реанимацию
Автоэксперты назвали причины роста цен на автомобили
Врачи предупредили об опасности антикоагулянтов перед прививкой от COVID-19
Путин описал последствия распада России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter