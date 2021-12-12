Врачи предупредили об опасности антикоагулянтов перед прививкой от COVID-19

Врачи предупредили об опасности употребления кроворазжижающих препаратов после COVID-19 или перед прививкой против коронавируса. Об этом пишет издание URA.RU.

Иммунолог Ирина Ярцева утверждает, что многие без назначения врача пьют антикоагулянты — лекарственные средства, препятствующие образованию тромбов. Это, по ее словам, приводит к осложнениям в виде геморрагических инсультов.

Того же мнения придерживается главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Люди верят сомнительным советам в интернете и начинают заниматься самолечением — например, за неделю до прививки сами себе назначают антикоагулянты», — сетует он.

Нельзя заниматься самолечением без тщательного обследования, без прохождения в поликлинике, особенно в постковидный период, без углубленной диспансеризации, которая, к слову, совершенно бесплатна Сергей Токарев руководитель Общества специалистов профилактической медицины

Ранее сообщалось, что врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников назвал препараты, которые запрещено применять для лечения коронавируса дома. К ним, по его мнению, относятся антибиотики, антикоагулянты, антиагреганты и противовирусные препараты.