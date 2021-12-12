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Глава BioNTech ответил на слухи о своем отказе от вакцинации

Гендиректор BioNTech Угур Шахин показал кадры своей ревакцинации

Фото: РИА Новости

Сооснователь и глава немецкой компании BioNTech Угур Шахин ответил на сообщения о том, что он якобы отказывается от вакцинации. Он показал фото своей первой вакцинации препаратом Pfizer, передает РИА Новости.

По словам Шахина, он и его жена давно привиты двухфазной вакциной и недавно получили бустерную однокомпонентную дозу. Он также отметил, что ранняя ревакцинация может помочь защититься от омикрон-штамма коронавируса.

«Вот уже несколько месяцев друзья убеждают меня опубликовать фотографию, на которой мне делают прививку, чтобы опровергнуть эти ложные слухи», — написал глава компании.

Ранее Шахин оценил эффективность вакцины Comirnaty («Комирнати»), разработанной немецкой компанией BioNTech («Бионтек») совместно с американским партнером Pfizer («Пфайзер»). Онуказал, что препарат, вероятно, обеспечивает защиту от тяжелого течения заболевания, имея в виду те случаи, когда пациентам требуется госпитализация или интенсивная терапия. «Мы считаем, что, скорее всего, у людей будет существенная защита от тяжелого течения заболевания, вызванного омикрон-штаммом», — пояснил он.

Марина Совина
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