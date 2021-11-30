Глава BioNTech оценил эффективность вакцины компании против омикрон-штамма

Глава BioNTech Угур Шахин оценил эффективность вакцины Comirnaty («Комирнати»), разработанной немецкой компанией BioNTech («Бионтек») совместно с американским партнером Pfizer («Пфайзер»), против нового омикрон-штамма коронавируса. Его слова приводит Reuters.

Шахин указал, что препарат, вероятно, обеспечивает защиту от тяжелого течения заболевания, имея в виду те случаи, когда пациентам требуется госпитализация или интенсивная терапия. «Мы считаем, что, скорее всего, у людей будет существенная защита от тяжелого течения заболевания, вызванного омикрон-штаммом», — пояснил он.

Глава компании добавил, что в течение следующих двух недель будут проводиться лабораторные тесты, которые позволят выяснить, насколько антитела в крови людей, получивших две или три дозы вакцины Comirnaty, способны подавлять новую разновидность коронавируса.

Шахин отметил, что третья, бустерная доза прививки обеспечит достаточный уровень защиты по сравнению с теми, кто получил только две дозы. По его словам, причин для беспокойства нет, но тревожность вызывают только те пациенты, которые вообще не вакцинированы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все существующие в России вакцины от COVID-19 эффективны от омикрон-штамма коронавируса. Она добавила, что ПЦР-тестирование, которое проводится в России, также способно выявить новый штамм. По последним оценкам, омикрон-штамм коронавируса в России не выявлен.

11 ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529. Первые случаи заражения зарегистрировали 24 ноября.

