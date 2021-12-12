В российском городе катающаяся на «ватрушке» девочка попала под поезд

Пятилетняя жительница подмосковного Королева попала под электричку, катаясь на тюбинге, рассказали в главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.

В ведомстве начали проверку после случая, произошедшего в городе в субботу, 11 декабря. Ребенок катался на «ватрушке» с горки в опасном месте. Тюбинг наехал на бугор и изменил направление. Девочка поехала в сторону находящихся вблизи железнодорожных путей. «Ватрушка» врезалась в колесо поезда. «Пассажирка» сильно ударилась головой и была госпитализирована.

Как отметили следователи, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий. По результатам примут процессуальное решение. В ведомстве призвали родителей и опекунов быть особо внимательными к детям в зимний период.

Ранее врачи Константин Терновой и Артем Катулин напомнили, что катание детей на тюбингах в неразрешенных для этого местах грозит повреждением. Катулин уточнил, что наиболее часто россияне получают перелом лучевой кости при падении, опираясь на руку. Он также посоветовал носить нескользкую обувь, а пожилым людям — создать дополнительную систему опоры.