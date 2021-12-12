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Медики назвали семь разрушающих печень привычек

Медики Клиники Мэйо: аэрозоли и алкоголь ведут к разрушению печени

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Исследователи Клиники Мэйо (Mayo Clinic) назвали семь привычек и ошибок, которые неизбежно разрушают печень, пишет Eat This, Not That!.

Ученые напомнили, что этот орган фильтрует всю кровь в организме человека, поэтому его нельзя оставлять без внимания. По мнению экспертов, очищение печени — очень важный процесс, так как токсины грозят жизни человека. Чтобы иметь здоровую печень, прежде всего, нельзя злоупотреблять алкоголем, который ведет к циррозу.

Кроме того, с осторожностью надо пользоваться аэрозольными баллончиками. Во избежание детоксикации организма печень фильтрует все химические вещества, в том числе поступившие в легкие. Ученые посоветовали пользоваться распылителями только в хорошо проветриваемом помещении, используя маску.

Следует изучать химический состав веществ, применяемых в быту. Исследователи напомнили о важности мытья фруктов, овощей, зелени. Желательно пройти тест на гепатит С, так как вирус способен полностью поразить печень. По мнению медиков, заразиться им можно даже при нанесении татуировки или пирсинга. Иглы должны быть простерилизованы.

Немаловажно соблюдать диету, максимально исключив жирную, жареную пищу и соль. Ученые посоветовали заниматься спортом по 30 минут не менее пяти дней в неделю.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала фрукты причиной болезней печени. Если питаться фруктами в больших количествах, это может привести к неалкогольной жировой болезни печени.

Алия Шарафутдинова
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