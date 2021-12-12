Посол Украины призвал не ждать помощи от Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал не ждать помощи от Берлина при новом канцлере ФРГ Олафе Шольц. Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

По его мнению, Украина не дождется от Берлина предоставления вооружения. Он заявил, что эта позиция, «с моральной точки зрения не выдерживающая критики», будет сохранена немецкими властями.

Мельник отметил, что официальных объяснений такого решения от предыдущего правительства Германии власти Украины не получали.

Неформально же были переданы сигналы о том, что подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям Андрей Мельник Посол Украины в Германии

Мельник заявил, что Киев все же надеется на смену позиции официального Берлина по вопросу предоставления вооружения. Он считает, что это усилило бы позиции ФРГ и для продвижения посреднической миссии, которая на сегодняшний день «находится в тупике».

Помощь Украине

В октябре Министерство обороны Украины сообщило о получении от США первой партии дополнительной военной помощи для обеспечения безопасности страны. Вашингтон пообещал Киеву деньги и различное оборудование.

В ведомстве сообщили, что помимо ранее согласованного объема в 250 миллионов долларов украинская сторона должна получить медицинское оборудование, средства вооружения, боеприпасы, высокоточное оружие и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов.

Позже стало известно, что вторая партия военной помощи от правительства США для Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в Донбассе, прибыла в Киев.

Также в октябре Великобритания впервые начала переговоры с Украиной о поставках вооружений, в частности ракет Brimstone. По данным The Times, обсуждение поставок проходило на фоне предположений, что Москва якобы может попытаться использовать газовый кризис для захвата украинской территории. Источники газеты сообщали, что Британия может поставить Украине ракеты класса «земля-земля» для катеров и воздушных судов.

В ноябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оборонные принципы военного альянса не распространяются на Украину, однако Брюссель оказывает помощь Киеву на условиях партнерства.

По его словам, страны, входящие в НАТО, представляют украинской стороне различные военные и тыловые возможности, вооружения, а также оказывают помощь в подготовке военных.

В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена также обсуждалась отправка на Украину военных советников.

Страхи Украины

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что если западные страны не будут поддерживать Украину, то стране не хватит собственных военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения со стороны России.

Буданов считает, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сможет оперативно координировать оборону, а военные из России с помощью авиации и ракет уничтожат украинские склады с боеприпасами и войска в окопах.

Они [украинские военнослужащие] будут стоять, пока есть патроны. Они смогут использовать то что у них есть в руках, но, поверьте мне, нет в мире армии, которая могла бы устоять без доставки резервов Кирилл Буданов Руководитель Главного управления разведки украинского Министерства обороны

Также Буданов уверен, что Россия планирует напасть на Украину и стягивает для этого войска к границе. По его мнению, перед вторжением последует серия психологических операций, которые уже проводятся с целью дестабилизировать Украину и подорвать ее обороноспособность.

Кроме того, он отметил, что оценки разведки США и Украины относительно сроков нападения со стороны России очень похожи.

Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди против правительства. Они хотят сделать обстановку внутри страны все более опасной и тяжелой и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство. Если это не получится, за дело возьмутся военные Кирилл Буданов Руководитель Главного управления разведки украинского Министерства обороны

Ответ России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления о вторжении — это нагнетание истерии и провокации. Он назвал такое поведение «не совсем логичным и не совсем приличным». По его словам, истерика нагнетается искусственно.

Песков считает, что идет целенаправленная информационная кампания, для чего используются информагентства и некоторые американские газеты. Он заявил, что «Киев сам наращивает силы», кроме того, ему помогают это делать, поставляя значительное количество вооружений, в том числе современное и высокотехнологичное. По его словам, власти России наблюдают за этим с большой тревогой.

Дипломат Константин Воронцов в свою очередь заявил об отсутствии доказательств наличия войск России на Украине. «Что касается непрекращающихся попыток приписать нам военное вмешательство в события на юго-востоке Украины, то нам не представлено ни одного убедительного доказательства присутствия там российских войск просто потому, что их там нет и никогда не было», — сказал дипломат.