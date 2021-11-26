В НАТО назвали условия военной помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оборонные принципы военного альянса не распространяются на Украину, но Брюссель оказывает помощь Киеву на условиях партнерства. Его слова передает ТАСС.

При этом он добавил, что страны НАТО представляют Украине различные военные и тыловые возможности, вооружения, оказывают помощь в подготовке военных. Ранее стало известно, что в администрации американского президента Джо Байдена обсуждают отправку на Украину военных советников.

Представитель МИД России Мария Захарова уверена, что переброска американских инструкторов на Украину уже идет, назвав их «какими-то по-настоящему матерыми вояками».