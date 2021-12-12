Сербия закупит у России 18 вертолетов

Сербия в 2022-2023 годах намерена стать региональной вертолетной силой, закупив технику у одной из стран Европейского союза и 18 вертолетов у России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

По словам политика, в общей сложности республика приобретет 30 вертолетов. Из них Сербия купит 11 H-145 производства компании Airbus, четыре Ми-35, три Ми-17 плюс 11 подержанных Ми-35.

В мае Россия передала Вооруженным силам Сербии партию модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М российского производства. Церемония передачи бронетехники прошла в сербском городе Ниш на территории 3-й механизированной бригады Сухопутных войск Сербии.