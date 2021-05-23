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Россия передала Вооруженным силам Сербии партию бронетехники

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БРДМ-2М
БРДМ-2М
Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Россия передала Вооруженным силам Сербии партию модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М российского производства. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония передачи бронетехники прошла в сербском городе Ниш на территории 3-й механизированной бригады Сухопутных войск Сербии. В ней участвовали министр обороны Сербии Небойша Стефанович, заместители министра обороны России Александр Фомин и Николай Панков, а также высшее военное командование сербской армии.

Во время церемонии Фомин пообещал, что Министерство обороны России продолжит укреплять двусторонние отношения с Вооруженными силами Сербии и будет содействовать их модернизации. После завершения динамического показа бронетехники он передал начальнику Генерального штаба ВС Сербии генералу Милану Мойсиловичу символический башенный ключ от танка Т-72МС.

Сербия считается крупнейшим импортером российской военной техники в Европе. В октябре 2018 года ВВС Сербии получили от российской стороны шесть многоцелевых истребителей МиГ-29. В 2019 году Россия передала Вооруженным силам Сербии 10 машин БРДМ-2. «Люди должны знать, что мы получили это в подарок, мы не платили за эту технику, это подарок от Путина», — заявлял тогда президент Сербии Александр Вучич. Ожидалось, что до конца 2019 года в страну поставят еще семь вертолетов и 10 танков.

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