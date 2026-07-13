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22:07, 13 июля 2026Ценности

Интимный момент Брэда Питта с молодой возлюбленной попал на фото

Папарацци сняли поцелуй актера Брэда Питта с молодой возлюбленной на трибуне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jean Catuffe / Getty Images

Интимный момент американского актера Брэда Питта и его молодой избранницы, дизайнера ювелирных изделий Инес де Рамон, попал на фото. Материал приводит Daily Mail.

Папарацци сняли поцелуй и объятия 62-летнего артиста и его 33-летней возлюбленной на трибуне. Пара в рамках чемпионата мира по футболу посетила матч между Испанией и Бельгией, который прошел на стадионе SoFi Stadium в Лос-Анджелесе.

Женщина надела кроп-топ без рукавов в цветах сборной Испании и облегающие синие джинсы. В свою очередь, Питт выбрал белую футболку с надписью USA и бейсболку, которую надел козырьком назад.

Ранее в июле Брэд Питт с Инес де Рамон в откровенном наряде посетил роскошную свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси.

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