Двух пропавших туристов в российском регионе ищут на вертолете и снегоходах

Два туриста отправились кататься на снегоходах в Хакассии и пропали без вести. На их поиски выдвинулась наземная группа спасателей на снегоходах и вертолет. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

«Вертолет МИ-8 МЧС России вылетел из аэропорта "Абакан" на поиски двух туристов, которые накануне на снегоходах выехали в горы Орджоникидзевского района (Хакасия). Также незамедлительно в район поиска выдвинулась наземная группа спасателей со снегоходами», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МЧС, группа отдыхающих прибыла из Лесосибирска. Днем 11 декабря мужчины отправились покататься на снегоходах, но на базу, где остановились, так и не вернулись. После их пропажи сотрудники обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу района. Информации о планах и маршруте туристов нет, на связь они не выходят.

От Абакана до места происшествия 340 км. В поисках также участвуют отдыхающие местных турбаз, которые на снегоходах прочесывают территорию до прибытия спасателей.

Ранее стало известно, что на туристической тропе «Ущелье Дарденеллы» в лесном массиве Приморского края нашли тела двух туристов. Признаков насильственной смерти на их телах не обнаружили. По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения.

