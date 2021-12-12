Путин обвинил Украину в невыполнении обязательств

Украина до сих пор не выполнила обязательство по возвращению России активов бывшего СССР в обмен на погашение Москвой ее внешнего долга. В этом обвинил Киев президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Государственный лидер напомнил, что в 1993-м российская сторона взяла на себя обязательства погасить все долги союзных республик в расчете на то, что зарубежные активы бывшего Советского Союза будут переданы Москве. «Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала», — рассказал он.

Путин отметил, что в ряде стран в ответ на просьбу о выполнении указаных договоренностей отвечали: «Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы». При этом Россия, по словам президента, полностью погасила свои долги перед кредиторами в Лондоне и Париже в 2000-х годах. Он подчеркнул, что досрочное погашение позволило сэкономить на процентах и поспособствовало повышению суверенитета страны.